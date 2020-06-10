Дизайн для машинной вышивки

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Закрыт4 заявки598 просмотров

Нужно сделать такой же дизайн для машинной вышивки в формате EMB, PES, HUS или подобные.

В дальнейшем будем продолжать работать, нужно будет еще много отрисовывать дизайнов для интернет-магазина.

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