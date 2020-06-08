Сделать дизайн презентации

Добрый день, необходимо задизайнить презентацию.

Ссылка на презентацию с примерными набросками графики на некоторых слайдах, которую и нужно задизайнить

https://docs.google.com/presentation/d/1nVjjdG2wFzCPlc5qojlANPamY05i7xNJ0yak80skbxU/edit?usp=sharing

5 слайд - нужно будет отрисовать что-то на подобии, изображения 2-3 LP предоставлю, чтобы было что вставить. 6-7 слайд - интерфейс нашей платформы, если нужно смогу предоставить другие скрины 12 слайд - этот слайд используем в других презентациях нашей компании (можно его использовать как единый стиль, но это не обязательно)

Во вложение пример конкурентов, в целом такого формата презентация мне нравится, можно дизайн в каком-то объеме подчерпнуть оттуда.

От вас хочу впервую очередь получить ссылку на примеры ваших работ , оценка стоимости и сроков реализации.

Спасибо.