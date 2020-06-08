Этикетки размером 4-6 см высота 8-10 см длина передняя, 5-6 см высота 5-8 см длина задняя, самоклейка. Название воды "Salem-su", так как продукт новый пока явных предпочтении нет. Должна ассоциироваться с полезной, чистой, живой водой ...
Сделать дизайн презентации
Добрый день, необходимо задизайнить презентацию.
Ссылка на презентацию с примерными набросками графики на некоторых слайдах, которую и нужно задизайнить
https://docs.google.com/presentation/d/1nVjjdG2wFzCPlc5qojlANPamY05i7xNJ0yak80skbxU/edit?usp=sharing
5 слайд - нужно будет отрисовать что-то на подобии, изображения 2-3 LP предоставлю, чтобы было что вставить. 6-7 слайд - интерфейс нашей платформы, если нужно смогу предоставить другие скрины 12 слайд - этот слайд используем в других презентациях нашей компании (можно его использовать как единый стиль, но это не обязательно)
Во вложение пример конкурентов, в целом такого формата презентация мне нравится, можно дизайн в каком-то объеме подчерпнуть оттуда.
От вас хочу впервую очередь получить ссылку на примеры ваших работ , оценка стоимости и сроков реализации.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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