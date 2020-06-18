Дизайн флаера

Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части.

Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу.

Лого предоставлю в векторном варианте.

Также нужно будет нарисовать небольшой кусочек схемы-карты - на прикреплённом фото видно.

То что я выложил в фотографиях - просто примерный концепт и моё виденье. Естественно, жду каких либо решений.

По визуальной части - наш новый сайт http://grandekorkld.twicha.beget.tech . Идеи можете брать отсюда.