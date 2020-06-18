Дизайн флаера

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Завершен24 заявки684 просмотра

Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части.

Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу.

Лого предоставлю в векторном варианте.

Также нужно будет нарисовать небольшой кусочек схемы-карты - на прикреплённом фото видно.

То что я выложил в фотографиях - просто примерный концепт и моё виденье. Естественно, жду каких либо решений.

По визуальной части - наш новый сайт http://grandekorkld.twicha.beget.tech . Идеи можете брать отсюда. 

5 лет назад
Avatara_marmika
Олег 
27 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

DARYADG
Дарья 
27 лет
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Была
4 года назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Дарья сделала всё оочень красиво и с учла все мои супер занудные правки в духе "ПОДПРАВИМ НА 2 ПИКСЕЛЯ ЛЕВЕЕ". Среди многих портфолио, которые просмотрел перед выбором исполнителя - одно из самых лучших у нее. Желаю поскорее набрать портфолио и поднимать ценник за работу. Спасибо
Приятный заказчик, интересная задача и оплата в срок — идеальное сотрудничество. Рекомендую и надеюсь еще поработаем!

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