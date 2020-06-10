Для студии красоты нужно разработать макет визиток

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Закрыт40 заявок1226 просмотров

Добрый день, название студии lovely_studio, нужен макет визиток и логотип, в золотом цвете 

5 лет назад
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