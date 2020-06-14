Дизайн листовок для компании по регистрации товарных знаков

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок1012 просмотров

Нужен дизайн листовок, которые в дальнейшем будут раскидываться по почтовым ящикам.

Конкретного тех задания нет, нужно проявить немного фантазии и предложить свои варианты под мою тематику.

  • Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ
  • В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи
  • При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую

Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.

5 лет назад
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