Дизайн листовок для компании по регистрации товарных знаков

Нужен дизайн листовок, которые в дальнейшем будут раскидываться по почтовым ящикам.

Конкретного тех задания нет, нужно проявить немного фантазии и предложить свои варианты под мою тематику.

Предлагайте вашу цену и примеры ваших работ

В отклике опишите , как вы видите процесс работы над проектом и ваши творческие идеи

При взаимной симпатии готов работать с кандидатом в долгую

Прикрепляю примеры работ, как бы мы хотели это видеть.