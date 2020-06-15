Добрый день, необходимо задизайнить презентацию. Ссылка на презентацию с примерными набросками графики на некоторых слайдах, которую и нужно задизайнить https://docs.google.com/presentation/d/1nVjjdG2wFzCPlc5qojlANPamY05i7xNJ0yak80skbxU/edit?usp=sharing 5 слайд - нужно будет ...
Визитки
Требуется разработать дизайн визиток для монтажной компании,в сфере систем безопасности (видеонаблюдение, сигнализация, контроль доступа)
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