Визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт36 заявок766 просмотров

Требуется разработать дизайн визиток для монтажной компании,в сфере систем безопасности (видеонаблюдение, сигнализация, контроль доступа)

5 лет назад
guest_15817682309101
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Алиса
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Татьяна
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Данило
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лидия
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яна
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Руфина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Оливия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Ринат
 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Надежда
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Роберт
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниелла
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Захар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Алена
 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
7 дней назад
113 отзывов
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Магдалина
 
26 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Евгений
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Тимофей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Дизайн продукции
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Олександр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Татьяна
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 отзывов(-1)
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Дизайн продукции
Юлия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад