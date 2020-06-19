Добрый день, необходимо задизайнить презентацию. Ссылка на презентацию с примерными набросками графики на некоторых слайдах, которую и нужно задизайнить https://docs.google.com/presentation/d/1nVjjdG2wFzCPlc5qojlANPamY05i7xNJ0yak80skbxU/edit?usp=sharing 5 слайд - нужно будет ...
Дизайн сертификата
Я для своих подписчиков на сайте englishvideoles.ru собрался сделать онлайн-практикум по созданию видеоуроков. И хочу после его прохождения отправлять участникам сертификаты.
Мне нужно сделать дизайн для такого сертификата формата А4. Текст, который должен быть написан на сертификате, находится во вложении. Ориентация страницы вертикальная. Что касается оформления, то тут я полагаюсь на ваше видение.
Этот сертификат я сразу буду показывать на продающей страничке практикума, хочется, чтобы дизайн сертификата также вызывал желание пройти этот практикум.
После создания сертификата мне также будет нужна картинка размером 520x520 пикселей, где по центру будет написано «Онлайн-практикум МАСТЕР ВИДЕОУРОКОВ» на том же фоне и тем же шрифтом, что и на сертификате. Эта картинка нужна будет для того, чтобы я мог её вставить как иллюстрацию товара на свой сайт и в социальные сети.
Готовый дизайн мне нужен будет в понедельник 22 июня. Стоимость 50 долларов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн продукции25 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищем ответственного дизайнера, который всегда будет на связи. Необходимо создать ТРИ дизайна обложки на тему бизнеса и МЛМ.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется разработать дизайн визиток для монтажной компании,в сфере систем безопасности (видеонаблюдение, сигнализация, контроль доступа)Дизайн продукции36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Формат А6. Текст готов, предоставлю. Нужно только его красиво расположить и оформить. Возможно пару иллюстраций добавить. Во вложении примеры.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен дизайн листовок, которые в дальнейшем будут раскидываться по почтовым ящикам. Конкретного тех задания нет, нужно проявить немного фантазии и предложить свои варианты под мою тематику. Предлагайте вашу цену и примеры ваших работВ отклике ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн обложки трека:По центру половина лица красивой девушки половина лица львицы. На фоне космоса (типа заставки Mac) Трек Lipai-КосмосДизайн продукции21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать макет Евро флаера, который будет складываться на 4 части. Макет должен быть подготовлен под все стандарты типографии, чтобы сразу можно было отдать в работу. Лого предоставлю в векторном варианте. ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, название студии lovely_studio, нужен макет визиток и логотип, в золотом цветеДизайн продукции40 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать такой же дизайн для машинной вышивки в формате EMB, PES, HUS или подобные. В дальнейшем будем продолжать работать, нужно будет еще много отрисовывать дизайнов для интернет-магазина.Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт5 лет назад