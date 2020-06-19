Я для своих подписчиков на сайте englishvideoles.ru собрался сделать онлайн-практикум по созданию видеоуроков. И хочу после его прохождения отправлять участникам сертификаты.

Мне нужно сделать дизайн для такого сертификата формата А4. Текст, который должен быть написан на сертификате, находится во вложении. Ориентация страницы вертикальная. Что касается оформления, то тут я полагаюсь на ваше видение.

Этот сертификат я сразу буду показывать на продающей страничке практикума, хочется, чтобы дизайн сертификата также вызывал желание пройти этот практикум.

После создания сертификата мне также будет нужна картинка размером 520x520 пикселей, где по центру будет написано «Онлайн-практикум МАСТЕР ВИДЕОУРОКОВ» на том же фоне и тем же шрифтом, что и на сертификате. Эта картинка нужна будет для того, чтобы я мог её вставить как иллюстрацию товара на свой сайт и в социальные сети.

Готовый дизайн мне нужен будет в понедельник 22 июня. Стоимость 50 долларов.