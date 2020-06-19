Дизайн сертификата

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен19 заявок379 просмотров

Я для своих подписчиков на сайте englishvideoles.ru собрался сделать онлайн-практикум по созданию видеоуроков. И хочу после его прохождения отправлять участникам сертификаты.

Мне нужно сделать дизайн для такого сертификата формата А4. Текст, который должен быть написан на сертификате, находится во вложении.  Ориентация страницы вертикальная. Что касается оформления, то тут я полагаюсь на ваше видение.

Этот сертификат я сразу буду показывать на продающей страничке практикума, хочется, чтобы дизайн сертификата также вызывал желание пройти этот практикум.

После создания сертификата мне также будет нужна картинка размером 520x520 пикселей, где по центру будет написано «Онлайн-практикум МАСТЕР ВИДЕОУРОКОВ» на том же фоне и тем же шрифтом, что и на сертификате. Эта картинка нужна будет для того, чтобы я мог её вставить как иллюстрацию товара на свой сайт и в социальные сети.

Готовый дизайн мне нужен будет в понедельник 22 июня. Стоимость 50 долларов.

5 лет назад
H-uch
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TBT000
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$50
2 дня
Михаил отлично выполнил свою работу, предложив несколько вариантов дизайна и взяв во внимание все мои пожелания по проекту. Результатом я остался очень доволен, искренне рекомендую как добросовестного профессионала!
Приятно было сотрудничать с Сергеем. От нашей работы остались только положительные впечатления. Четкое ТЗ, отличная коммуникация, быстрая оплата. Надеюсь на продолжительное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

TBT000
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#1
Дизайн продукции
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