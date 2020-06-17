Дизайн для обложки книги

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Закрыт15 заявок553 просмотра

Ищем ответственного дизайнера, который всегда будет на связи. Необходимо создать ТРИ дизайна обложки на тему бизнеса и МЛМ. 

5 лет назад
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