Здравствуйте! Нужно срочно сделать объемную схему помещения с обозначением всех размеров и основных объектов, перегородок. Пожалуйста, пишите в заявках цену, срок, ссылку на портфолио или сразу на аналогичные работы.
- Чертежи и Схемы6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужны копирайтеры с опытом написания текстов для садоводческих порталов. Для написания большого количества статей. При подаче заявки обязательно прикрепляйте примеры работ. Оплата - от 150 до 350 рублей за тысячу знаков, в зависимости от типа ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна статья объемом 7 тысяч знаков. Просьба подавать заявки строго медицинских копирайтеров, с мед. образованием и релевантным портфолио. Оплата - 300 рублей за тысячу знаков. Если результат устроит, возможно сотрудничество на постоянной основе.Копирайтинг8 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен автор, который хорошо разбирается в теме и имеет в портфолио тексты о садоводстве. Оплата - от 200 рублей за тысячу знаков. В перспективе - постоянное сотрудничество и большие объемы.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать минимум 4 карты в 3d для размещения на сайте в разделе "Как нас найти". Образцы прикрепляю. Пожалуйста, пишите цену за одну карту, сроки, прикрепляйте примеры аналогичных работ.3D-графика27 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать перевод постов и статей с русского на словацкий. В перспективе возможно постоянное сотрудничество. Оплата - от $2 за тысячу знаков с пробелами. Тематика - садоводство. Оставляйте заявку, если владеете словацким в совершенстве и ...Переводы8 заявокЗакрыт2 года назад
- $2
Нужен качественный перевод постов с русского на болгарский. Садоводческая тематика. Оплата - 2 доллара за один короткий пост.Переводы11 заявокЗакрыт3 года назад
- $19
Нужна статья объемом 7 тысяч знаков. Просьба подавать строго медицинских копирайтеров, с мед. образованием и релевантным портфолио. Оплата - 200 рублей за тысячу знаков.Копирайтинг14 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Нужно написать 2 статьи для садоводческого блога. Важно: автор должен быть в теме, полностью владеть и терминологией, и пониманием технологии посадок и т.п. Без примеров статей на садоводческих порталах просьба не подавать заявку. Оплата - ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен простой продающий баннер для рекламы в яндексе, изображение 240*400 (вертикальное) с текстом услуги и номером телефона. Тут все требования: [url=https://yandex.ru/legal/banner_adv_rules/]https://yandex.ru/legal/banner_adv_rules/[/url]Баннеры1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен опытный медицинский копирайтер с медицинским образованием. Для написания 10 статей по 7 тысяч знаков для медпортала. Стоимость - 200 рублей за тысячу знаков. Копирайтеров без медицинского образования просьба не подавать заявки.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт3 года назад
- $200
Нужны визуализации для использования на сайте (RGB, 96 рх) и в полиграфии (CMYK, 300 px). 3D Max - только чтоб развернуть модель под нужным углом. Саму визуализацию можно делать и в фотошопе, вписывая модель в ...3D-графика16 заявокЗакрыт3 года назад
Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в садоводческой тематике и сможет быстро, но экспертно описывать растения и особенности их выращивания. По простой четкой схеме. Оплата - 60 рублей за описание 750 знаков. Нужен именно человек в теме, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт3 года назад
Есть бренд, у которого уже есть логотип. Бренд открывает новое направление, для него нужен свой логотип. На основе старого, но с добавлением нового элемента.Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Нужен небольшой контент-план для блога: подбор интересных тем с хорошими заголовками, подбор ключей. Автор должен быть экспертен и в контент-маркетинге, и в сео. В случае удачного выполнения первого задания это может быть постоянное сотрудничество (контент-планы для ...Маркетинговый анализнет заявокЗакрыт3 года назад
Ищем автора для длительного проекта, который сможет круто писать статьи для садоводческого блога. Нужен человек, который сможет писать именно ЭКСПЕРТНО. Кому не нужно будет объяснять, чем цветонос отличается от соцветия, а клубень от корневища, и ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $40
Нужен автор описаний мотоэкипировки. Либо "в теме", либо копирайтер-универсал. Будет выгодно для опытных копирайтеров, которые умеют быстро искать информацию и писать по структуре. При подаче заявки присылайте пример своего описания, желательно технического характера. Если эти 50 штук ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен автор для написания блока статей для медицинского портала. Строго медицинский копирайтер с медицинским образованием! Статьи про заболевания, необходимо уверенное владение медицинской терминологией, оперирование источниками, знание актуальных схем лечения. Для начала – блок из 20 статей ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт3 года назад
Задача - заполнить 7 тысяч карточек в месяц. Одна карточка = описание (копипаст), 3-5 фото на белом фоне, 4-5 характеристик. Всю инфу брать с официальных сайтов. Пишите стоимость за одну карточку, не за час.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $116
Нужно сделать 20 инфографик по заболеваниям по одному шаблону. Очень желателен опыт работы именно в мед. проектах. Предыдущий исполнитель делал в Фотошопе. Если сработаемся, сотрудничество будет постоянным. Одна инфографика - 400 рублей.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад