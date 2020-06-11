mrjob

Екатерина mrjob

 
42 годаЛатвия/Рига
17 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
8%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
21
безопасных платежей

  • Детализированная схема зала в программах scetchup, autocad или revit

    Здравствуйте! Нужно срочно сделать объемную схему помещения с обозначением всех размеров и основных объектов, перегородок.  Пожалуйста, пишите в заявках цену, срок, ссылку на портфолио или сразу на аналогичные работы.

    Чертежи и Схемы6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Статьи - тематика "Сад и огород" - на русском и украинском языках.

    Нужны копирайтеры с опытом написания текстов для садоводческих порталов. Для написания большого количества статей. При подаче заявки обязательно прикрепляйте примеры работ. Оплата - от 150 до 350 рублей за тысячу знаков, в зависимости от типа ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Медицинские статьи, экспертный уровень

    Нужна статья объемом 7 тысяч знаков. Просьба подавать заявки строго медицинских копирайтеров, с мед. образованием и релевантным портфолио. Оплата - 300 рублей за тысячу знаков. Если результат устроит, возможно сотрудничество на постоянной основе.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Статьи и описания, тема садоводство

    Нужен автор, который хорошо разбирается в теме и имеет в портфолио тексты о садоводстве. Оплата - от 200 рублей за тысячу знаков. В перспективе - постоянное сотрудничество и большие объемы.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • 3d карты "как пройти"

    Нужно сделать минимум 4 карты в 3d для размещения на сайте в разделе "Как нас найти".  Образцы прикрепляю.  Пожалуйста, пишите цену за одну карту, сроки, прикрепляйте примеры аналогичных работ.

    3D-графика27 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевод на словацкий

    Нужно сделать перевод постов и статей с русского на словацкий. В перспективе возможно постоянное сотрудничество. Оплата - от $2 за тысячу знаков с пробелами. Тематика - садоводство. Оставляйте заявку, если владеете словацким в совершенстве и ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Медицинская статья

    $19

    Нужна статья объемом 7 тысяч знаков. Просьба подавать строго медицинских копирайтеров, с мед. образованием и релевантным портфолио. Оплата - 200 рублей за тысячу знаков.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Статья для садоводческого блога

    $20

    Нужно написать 2 статьи для садоводческого блога. Важно: автор должен быть в теме, полностью владеть и терминологией, и пониманием технологии посадок и т.п. Без примеров статей на садоводческих порталах просьба не подавать заявку. Оплата - ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Баннер для контекстной рекламы

    Нужен простой продающий баннер для рекламы в яндексе, изображение 240*400 (вертикальное) с текстом услуги и номером телефона.  Тут все требования: [url=https://yandex.ru/legal/banner_adv_rules/]https://yandex.ru/legal/banner_adv_rules/[/url]

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Медицинский копирайтер для написания 10 статей

    Нужен опытный медицинский копирайтер с медицинским образованием. Для написания 10 статей по 7 тысяч знаков для медпортала. Стоимость - 200 рублей за тысячу знаков. Копирайтеров без медицинского образования просьба не подавать заявки.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Визуализации, 12 штук

    $200

    Нужны визуализации для использования на сайте (RGB, 96 рх) и в полиграфии (CMYK, 300 px). 3D Max - только чтоб развернуть модель под нужным углом. Саму визуализацию можно делать и в фотошопе, вписывая модель в ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Описания растений (посадочного материала) - 200 штук

    Нужен копирайтер, который хорошо разбирается в садоводческой тематике и сможет быстро, но экспертно описывать растения и особенности их выращивания. По простой четкой схеме. Оплата - 60 рублей за описание 750 знаков.  Нужен именно человек в теме, ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Автор контент-плана

    $20

    Нужен небольшой контент-план для блога: подбор интересных тем с хорошими заголовками, подбор ключей.  Автор должен быть экспертен и в контент-маркетинге, и в сео. В случае удачного выполнения первого задания это может быть постоянное сотрудничество (контент-планы для ...

    Маркетинговый анализнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Статьи про садоводство

    Ищем автора для длительного проекта, который сможет круто писать статьи для садоводческого блога. Нужен человек, который сможет писать именно ЭКСПЕРТНО. Кому не нужно будет объяснять, чем цветонос отличается от соцветия, а клубень от корневища, и ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Описания мотоэкипировки - 50 штук

    $40

    Нужен автор описаний мотоэкипировки. Либо "в теме", либо копирайтер-универсал. Будет выгодно для опытных копирайтеров, которые умеют быстро искать информацию и писать по структуре.  При подаче заявки присылайте пример своего описания, желательно технического характера.  Если эти 50 штук ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Блок медицинских статей

    Нужен автор для написания блока статей для медицинского портала. Строго медицинский копирайтер с медицинским образованием! Статьи про заболевания, необходимо уверенное владение медицинской терминологией, оперирование источниками, знание актуальных схем лечения.  Для начала – блок из 20 статей ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнение карточек товаров в 1С УТ

    Задача - заполнить 7 тысяч карточек в месяц. Одна карточка = описание (копипаст), 3-5 фото на белом фоне, 4-5 характеристик. Всю инфу брать с официальных сайтов.  Пишите стоимость за одну карточку, не за час.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Инфографика для медицинского проекта

    $116

    Нужно сделать 20 инфографик по заболеваниям по одному шаблону. Очень желателен опыт работы именно в мед. проектах.  Предыдущий исполнитель делал в Фотошопе. Если сработаемся, сотрудничество будет постоянным.  Одна инфографика - 400 рублей.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
Lotan
26 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
3 года назад
Баннер для контекстной рекламы
Четкое и понятное ТЗ, приятноя коммуникация и оплата в срок. Отличный заказчик, рекомендую!
Четко, по делу, максимально оперативно. Результат полностью соответствует ТЗ.
Ответный отзыв
virtuose
Лина 
41 годМолдова
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Описания мотоэкипировки - 50 штук
Прекрасный заказчик. Рекомендую! Всегда четкая и понятная постановка задачи, своевременная оплата, вежливость и порядочность. От работы только приятные впечатления. Планирую сотрудничать и в дальнейшем.
На редкость профессиональный копирайтер, который четко и в срок выполняет задачи. Бонусом - приятный в общении. Планируем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
fusion2010
Елена 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад
$35
10 баллов
3 года назад
Заполнение карточек товаров в 1С УТ
Я могу ответственно рекомендовать Екатерину как заказчика. Чётко ставит цели, прилагает понятные инструкции, всегда на связи, в случае необходимости, оплату производит в оговоренные сроки.
Елена - профессионал. Делает качественно, отвечает оперативно, в коммуникации приятна. Исключительно положительные впечатления.
Ответный отзыв
DARYADG
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$116
10 баллов
4 года назад
Инфографика для медицинского проекта
С Екатериной приятно работать, четкие постановки задач и своевременная оплата.
Работой Дарьи довольна. Оперативно, четко, профессионально. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
melpomene
Алиса 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
4 года назад
Отзывы о верхней одежде
Один из самых приятных заказчиков, с которыми я когда-либо сотрудничала. Екатерина дает четкое ТЗ, всегда готова проконсультировать, проверяет и оплачивает в срок. Спасибо!
Профессиональное выполнение задания, легкое и оперативное взаимодействие.
Ответный отзыв