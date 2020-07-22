Заполнение карточек товаров в 1С УТ

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Завершен30 заявок775 просмотров

Задача - заполнить 7 тысяч карточек в месяц. Одна карточка = описание (копипаст), 3-5 фото на белом фоне, 4-5 характеристик. Всю инфу брать с официальных сайтов. 

Пишите стоимость за одну карточку, не за час. 

5 лет назад
mrjob
43 года
19 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

fusion2010
Елена 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$35
5 дней
Escrow
Елена - профессионал. Делает качественно, отвечает оперативно, в коммуникации приятна. Исключительно положительные впечатления.
Я могу ответственно рекомендовать Екатерину как заказчика. Чётко ставит цели, прилагает понятные инструкции, всегда на связи, в случае необходимости, оплату производит в оговоренные сроки.

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fusion2010
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