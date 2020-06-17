Выкладка товаров в магазин

$286
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок630 просмотров

Добрый день, короче есть интернет магазин, от вас нужно:

1)Вникнуть в работу.

2)Скачать материал из яндекс диска

Рассмотрю людей и без опыта работы, главное желание работать и зарабатывать

Товаров относительно не много, около 200-250.

Не постоянная работа, выполните задание и на этом всё!

Спасибо за внимание, откликайтесь, жду ваших заявок)

5 лет назад
veryalena
Алёна 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Алена
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Наталия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Татьяна
 
43 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва
5 лет назад
Влад
 
63 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Лиана
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Александр
 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
109 отзывов
5 лет назад
Станислав
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Заза
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юля
 
27 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
33 года
10 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Елена
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 отзыва
5 лет назад
Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Катерина
 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
33 отзыва
5 лет назад
Галина
 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
168 отзывов
5 лет назад