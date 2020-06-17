Выкладка товаров в магазин

Добрый день, короче есть интернет магазин, от вас нужно:

1)Вникнуть в работу.

2)Скачать материал из яндекс диска

Рассмотрю людей и без опыта работы, главное желание работать и зарабатывать

Товаров относительно не много, около 200-250.

Не постоянная работа, выполните задание и на этом всё!

Спасибо за внимание, откликайтесь, жду ваших заявок)