Разместить товарные позиции в instagram магазин

Доброго времени суток. Instagram магазин детских товаров нуждается в администрировании. Необходимо разместить на него около 250 товарных позиций, с готовым описанием и хештегами. По оплате 200$. Дедлайн по сроку выполнения 17 дней. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пишите.