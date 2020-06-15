Ищу контент-менеджера. Требования: - Знание CMS Wordpress - Умение работать с фотошопом. Нужно добавить на сайт 200 информационных статей. При качественной работе возможно продолжение сотрудничества и на других проектах. Что ...
Разовая Работа. Наполнение и редактирование статей и фотогалерей.
Разовая работа
Требуется человек для работы за компьютером в интернете (наполнение иредактирование фото каталогов, статей и т.п.).
Буду сопровождать во время работы и консультировать.
Работа удалённая, то есть с Вашего дома, квартиры или другого удобного дляВас помещения.
Оплата почасовая, сразу же после первого часа. Обучение во время работы,т.е оплачивается.
Расценка: 40 гривен в час.
Без ограничения в возрасте. Предпочтение людям с гуманитарным складом ума,для которых, при необходимости, не составит труда отредактировать статью.
Гибкий график (по договорённости между нами).
Для реализации этой работы потребуется :
- Технические средства для удаленного общения между мной и Вами ( напримерСкайп, Вайбер)
- Наличие персонального компьютера (или ноутбука) и интернет.
Для знакомства предлагаю также заполнить анкету.
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