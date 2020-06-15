Разовая Работа. Наполнение и редактирование статей и фотогалерей.

Разовая работа

Требуется человек для работы за компьютером в интернете (наполнение иредактирование фото каталогов, статей и т.п.).

Буду сопровождать во время работы и консультировать.

Работа удалённая, то есть с Вашего дома, квартиры или другого удобного дляВас помещения.

Оплата почасовая, сразу же после первого часа. Обучение во время работы,т.е оплачивается.

Расценка: 40 гривен в час.

Без ограничения в возрасте. Предпочтение людям с гуманитарным складом ума,для которых, при необходимости, не составит труда отредактировать статью.

Гибкий график (по договорённости между нами).

Для реализации этой работы потребуется :

- Технические средства для удаленного общения между мной и Вами ( напримерСкайп, Вайбер)

- Наличие персонального компьютера (или ноутбука) и интернет.

Для знакомства предлагаю также заполнить анкету.