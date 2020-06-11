Создать 2 страницы на сайте через платформу мегагруп.

Работа идеально подойдет для копирайтеров, но это необязательное условие. Научиться смогут все. Обязанности: Выделение из этих статей лучших Заголовков/подзаголовковСоставление из этих Заголовков наиболее полной логической структуры будущей статьиЧистка и проверка выполненого ТЗ.Вся работа ведется ...