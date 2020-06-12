Ищу контент-менеджера. Требования: - Знание CMS Wordpress - Умение работать с фотошопом. Нужно добавить на сайт 200 информационных статей. При качественной работе возможно продолжение сотрудничества и на других проектах. Что ...
Наполнение Интернет-магазина
Наполнение Интернет-магазина товарами медицинские товары. Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, проставление тегов и свойств). Заполнение строго в соответствии с подробной инструкции.
Предлагайте свою цену за 1 карточку.
Заявки фрилансеров
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