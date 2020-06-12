Наполнение Интернет-магазина

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Закрыт31 заявка687 просмотров

Наполнение Интернет-магазина товарами медицинские товары. Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, проставление тегов и свойств). Заполнение строго в соответствии с подробной инструкции.

Предлагайте свою цену за 1 карточку.

5 лет назад
Renyha15
Юлия 
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Заявки фрилансеров

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Наполнение сайтов
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месяц назад
17 отзывов
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43 года
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2 года назад
44 отзыва
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Елизавета
 
29 лет
5 лет в сервисе
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Наталья
 
41 год
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5 лет назад
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Ирина
 
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Домника
 
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5 лет назад
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4 года назад
5 лет назад
Маргарита
 
39 лет
12 лет в сервисе
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6 месяцев назад
25 отзывов
5 лет назад
Виктория
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад