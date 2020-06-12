Разместить на сайте 200 статей

$101
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт26 заявок870 просмотров

Ищу контент-менеджера. 

Требования: 

- Знание CMS Wordpress

- Умение работать с фотошопом.

Нужно добавить на сайт 200 информационных статей. При качественной работе возможно продолжение сотрудничества и на других проектах. 

Что входит в обязанности. 

- Подбор картинок по контексту;

- Уникализация изображения (отзеркаливание изображения и минимальное редактирование);

- Создание главного изображения (на предосталяемый фон нужно добавить другие изображения, чтобы все главные картинки были в одном стиле);

- Подбор видео по теме.

- Заполнение мета-тегов (они уже написаны, просто нужно заполнить поля). 

Оплата 7000 рублей или 35 рублей/ статья

WordPress
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