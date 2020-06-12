Задача: Разместить комментарии к статьям или на форумах с ссылками на страницы. Интересуют естественные, активные ссылки. Форумы должны быть тематические. Регион - Украина. Тематика - Компьютерное комплектующие.
Разместить на сайте 200 статей
Ищу контент-менеджера.
Требования:
- Знание CMS Wordpress
- Умение работать с фотошопом.
Нужно добавить на сайт 200 информационных статей. При качественной работе возможно продолжение сотрудничества и на других проектах.
Что входит в обязанности.
- Подбор картинок по контексту;
- Уникализация изображения (отзеркаливание изображения и минимальное редактирование);
- Создание главного изображения (на предосталяемый фон нужно добавить другие изображения, чтобы все главные картинки были в одном стиле);
- Подбор видео по теме.
- Заполнение мета-тегов (они уже написаны, просто нужно заполнить поля).
Оплата 7000 рублей или 35 рублей/ статья
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