Разместить на сайте 200 статей

Ищу контент-менеджера.

Требования:

- Знание CMS Wordpress

- Умение работать с фотошопом.

Нужно добавить на сайт 200 информационных статей. При качественной работе возможно продолжение сотрудничества и на других проектах.

Что входит в обязанности.

- Подбор картинок по контексту;

- Уникализация изображения (отзеркаливание изображения и минимальное редактирование);

- Создание главного изображения (на предосталяемый фон нужно добавить другие изображения, чтобы все главные картинки были в одном стиле);

- Подбор видео по теме.

- Заполнение мета-тегов (они уже написаны, просто нужно заполнить поля).

Оплата 7000 рублей или 35 рублей/ статья