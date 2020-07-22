Наполнение Интернет-магазина товарами (преимущественно медицинские товары, иногда спорттовары и детские игрушки). Поиск информации на сайтах поставщиков или сторонних ресурсах, заполнение карточки товара (описания, технические характеристики, фото, опционально видео и инструкция, проставление тегов и свойств). ...
Сбор контактов магазинов по списку url
Всем привет!
Нужно собрать контакты торговых залов (шоу-румов) интернет-магазинов продающих ламинат в Москве или Подмосковье.
Для справки, список крупных городов московской области http://joxi.ru/5mdNox4S3Q73wA источник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
Исходный файл - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ff2URtWZZJLzK-BkP6EIteWsaglpGWG_VsKmV4Bh0ck/edit?usp=sharing
Порядок работы:
- Удостоверяемся, что сайт принадлежит интернет-магазину в котором продается ламинат. В этом может помочь информация из столбца B (заголовок главной страницы), если по заголовку не понятно, то поможет беглый обзор главной страницы или если на сайте есть поиск, то в него можно вбить "ламинат". Если сайт не удовлетворяет условию, то в столбец А (комментарии) пишем "не подходит". (Первые 400 сайтов на 99.9% удовлетворяют условию, досконально можно не проверять)
- Переходим на страницу контактов. Удостоверяемся, что у интернет-магазина есть торговый зал (шоу-рум) размещенный в Москве или Московской области.
Если нет в Москве или Московской области в столбец А (комментарии) пишем город в котором базируется данный магазин.
Если нет торгового зала в столбец А (комментарии) пишем "нет торгового зала".
Если не понятно является ли адрес магазином с торговым залом или просто офисом, собираем контакты, и помечаем адрес сайта оранжевым фоном (пример в строке 2)
Далее собираем контакты. Порядок заполнения колонок:
- Столбец D (адрес сайта) - копируем адрес в том види как он написан на сайте
- Столбец Е (адрес яндекс) и Столбец F (координаты) - переходим на яндекс карты https://yandex.ru/maps/213/moscow/ в поле "поиск мест и адресов" вставляем адрес магазина и копируем полученные адрес и координаты - http://joxi.ru/YmE1YOJUw71BXm
- Столбец G (телефон) - телефон вставляем в формате как он указан на сайте, но если на сайте номер начинается с 8, то меняем на +7 ('= автоматически подставляет гугл док). Если телефонов несколько, то указываем через запятую с пробелом.
- Столбец H (email) - вставляем email если он есть
- Столбец I (часы работы) - часы работы вставляем в том виде как они указаны на сайте
- Столбец J (ссылка на логотип) - пример в браузере хром.
Правой кнопкой мыши кликаем на логотип и нажимаем "посмотреть код" - https://prnt.sc/sx5ovm
Правой кнопкой мыши кликаем на выделенный url и нажимаем на "open in new tab" -https://prnt.sc/sx5qdh
Удостоверяемся, что открылся логотип, вставляем url
Правой копкой мыши кликаем на логотип и нажимимаем "сохранить картинку как" - https://prnt.sc/sx5y4n Название меняем на номер строки в которой располагается сайт - https://prnt.sc/sx608f
Если у интернет-магазина несколько торговых залов в Москве и области, то каждый новый адрес заводим с новой строки (пример строки 5-6 и 12-13). Обратите внимание, что у разных филиалов могут быть разные номера телефонов и часы работы.
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