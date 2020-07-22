Сбор контактов магазинов по списку url

Всем привет!

Нужно собрать контакты торговых залов (шоу-румов) интернет-магазинов продающих ламинат в Москве или Подмосковье.

Для справки, список крупных городов московской области http://joxi.ru/5mdNox4S3Q73wA источник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8

Исходный файл - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ff2URtWZZJLzK-BkP6EIteWsaglpGWG_VsKmV4Bh0ck/edit?usp=sharing

Порядок работы:

- Удостоверяемся, что сайт принадлежит интернет-магазину в котором продается ламинат. В этом может помочь информация из столбца B (заголовок главной страницы), если по заголовку не понятно, то поможет беглый обзор главной страницы или если на сайте есть поиск, то в него можно вбить "ламинат". Если сайт не удовлетворяет условию, то в столбец А (комментарии) пишем "не подходит". (Первые 400 сайтов на 99.9% удовлетворяют условию, досконально можно не проверять)

- Переходим на страницу контактов. Удостоверяемся, что у интернет-магазина есть торговый зал (шоу-рум) размещенный в Москве или Московской области.

Если нет в Москве или Московской области в столбец А (комментарии) пишем город в котором базируется данный магазин.

Если нет торгового зала в столбец А (комментарии) пишем "нет торгового зала".

Если не понятно является ли адрес магазином с торговым залом или просто офисом, собираем контакты, и помечаем адрес сайта оранжевым фоном (пример в строке 2)

Далее собираем контакты. Порядок заполнения колонок:

- Столбец D (адрес сайта) - копируем адрес в том види как он написан на сайте

- Столбец Е (адрес яндекс) и Столбец F (координаты) - переходим на яндекс карты https://yandex.ru/maps/213/moscow/ в поле "поиск мест и адресов" вставляем адрес магазина и копируем полученные адрес и координаты - http://joxi.ru/YmE1YOJUw71BXm

- Столбец G (телефон) - телефон вставляем в формате как он указан на сайте, но если на сайте номер начинается с 8, то меняем на +7 ('= автоматически подставляет гугл док). Если телефонов несколько, то указываем через запятую с пробелом.

- Столбец H (email) - вставляем email если он есть

- Столбец I (часы работы) - часы работы вставляем в том виде как они указаны на сайте

- Столбец J (ссылка на логотип) - пример в браузере хром.

Правой кнопкой мыши кликаем на логотип и нажимаем "посмотреть код" - https://prnt.sc/sx5ovm

Правой кнопкой мыши кликаем на выделенный url и нажимаем на "open in new tab" -https://prnt.sc/sx5qdh

Удостоверяемся, что открылся логотип, вставляем url

Правой копкой мыши кликаем на логотип и нажимимаем "сохранить картинку как" - https://prnt.sc/sx5y4n Название меняем на номер строки в которой располагается сайт - https://prnt.sc/sx608f

Если у интернет-магазина несколько торговых залов в Москве и области, то каждый новый адрес заводим с новой строки (пример строки 5-6 и 12-13). Обратите внимание, что у разных филиалов могут быть разные номера телефонов и часы работы.