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Опубликовать 50 статей по компьютерной тематике
Работа по публикации 50 статей на CMS Wordpress (компьютерная тематика).
В обязанности входит:
1. Получение от меня статьи и её размещение на блоге.
2. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте.
3. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. Картинки обязательно отличного качества. Картинки в статьях должны помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы были.
Если это какая-то общепознавательная статья - тогда 3-4 скриншота вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый шаг.
4. Прописывание картинкам Title, подписи – это одно предложение для всех
данных, будет означать что вы хотели сказать этой картинкой. Alt
картинки, что на самом деле на картинке.
5. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка.
6. Заполнение у статей Заголовка, Title, Description статьи (имеются в документе со статьёй).
7. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).
8. Соблюдение структурности документа – Заголовки, списки и прочее.
9. Финальная проверка тошнотности.
Есть видео с правильным процессом публикации.
Количество публикаций в день – около 5-10 или больше. Оплата партиями по
вашим отчётам.
Нужны люди только с опытом. Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые могут даже подсказать мне
что-то.
Цена 50 рублей за публикацию одной статьи. За инструкции - 100 рублей.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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