Опубликовать 50 статей по компьютерной тематике

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  2. Наполнение сайтов
Завершен7 заявок642 просмотра

Работа по публикации 50 статей на CMS Wordpress (компьютерная тематика).

В обязанности входит: 

1. Получение от меня статьи и её размещение на блоге.

2. Перед публикацией нужно проверить – есть ли подобная статья на сайте. 

3. Подбор и обработка картинок для статей. Должен быть вкус к картинкам. Картинки обязательно отличного качества. Картинки в статьях должны помогать восприятию материала, а не просто так быть в статье, лишь бы были.

Если это какая-то общепознавательная статья - тогда 3-4 скриншота вполне достаточно. А если руководство к действиям - инструкции, то скриншоты должны помогать написанной инструкции и раскрывать каждый шаг.

4. Прописывание картинкам Title, подписи – это одно предложение для всех

данных, будет означать что вы хотели сказать этой картинкой. Alt

картинки, что на самом деле на картинке. 

5. Подбор видео (одного и более) на Youtube. В статью вставляется просто ссылка. 

6. Заполнение у статей Заголовка, Title, Description статьи (имеются в документе со статьёй). 

7. Перелинковка внутри статьи на другие статьи сайта по смыслу (не менее 5 ссылок).

8. Соблюдение структурности документа – Заголовки, списки и прочее. 

9. Финальная проверка тошнотности.

Есть видео с правильным процессом публикации.

Количество публикаций в день – около 5-10 или больше. Оплата партиями по

вашим отчётам.

Нужны люди только с опытом. Опишите свои успехи в этой области. Если возникают вопросы, задавайте. Я готов к плодотворному обсуждению вопроса. Но мне нужны только те люди, которые умеют это делать, а ещё лучше, которые могут даже подсказать мне

что-то.

Цена 50 рублей за публикацию одной статьи. За инструкции - 100 рублей.

WordPress
5 лет назад
barfikov
Емельян 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Ilya_Maksudova
Ильгиза 
34 года
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$2
2 дня
Escrow
Уровень работы нормальный. Были небольшие ошибки, которые решили. Работаем дальше.
Хороший заказчик! ТЗ понятное, грамотно объясняет все мелочи, оплата моментальная. Приятно работать.

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Владимир
 
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Ilya_Maksudova
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