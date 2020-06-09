заполнить магазин на авито по пpимеpу
Разместить товарные позиции в instagram магазин
Доброго времени суток. Instagram магазин детских товаров нуждается в администрировании. Необходимо разместить на него около 250 товарных позиций, с готовым описанием и хештегами. По оплате 200$. Дедлайн по сроку выполнения 17 дней. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пишите.
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