Разместить товарные позиции в instagram магазин

$200
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Закрыт30 заявок614 просмотров

Доброго времени суток. Instagram магазин детских товаров нуждается в администрировании. Необходимо разместить на него около 250 товарных позиций, с готовым описанием и хештегами. По оплате 200$. Дедлайн по сроку выполнения 17 дней. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пишите.

5 лет назад
chuninamari
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