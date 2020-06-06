Карточка товара уже создана, но нужна корректировка 1) откорректировать в карточке товара характеристики - гарантия, тип материала, раздел - все уже добавлено - только выбрать нужное из списка. 2) откорректировать описание - ...
Настроить магазин на ОпенКарт
Есть только что созданный интернет-магазин на опенкарте. Нужно на нём сделать структуру каталога, страниц и фильтров по моему ТЗ. Товары добавлять не надо, только создать нужные страницы и настроить меню.
Часть структуры на скриншоте, чтобы примерно было понятно, о чём речь.
Оплата только в яндекс.деньгах.
Пожалуйста, в заявке сразу указывайте сроки и стоимость работы. Также напишите фразу «начало июня», чтобы я понял что вы внимательно всё прочитали.
Заявки фрилансеров
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