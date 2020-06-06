Настроить магазин на ОпенКарт

Есть только что созданный интернет-магазин на опенкарте. Нужно на нём сделать структуру каталога, страниц и фильтров по моему ТЗ. Товары добавлять не надо, только создать нужные страницы и настроить меню.

Часть структуры на скриншоте, чтобы примерно было понятно, о чём речь.

Оплата только в яндекс.деньгах.

Пожалуйста, в заявке сразу указывайте сроки и стоимость работы. Также напишите фразу «начало июня», чтобы я понял что вы внимательно всё прочитали.