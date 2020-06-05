Наполнение сайта товарами

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Закрыт21 заявка1104 просмотра

Необходимо наполнение товарами интернет-магазина домашнего текстиля.

Сайт на Opencart 2.3, на 2 языках (рус., укр.).

Предоставляем фото, подписанное артикулом.

Наполнение методом копирования с изменением названия (придумываете сами по изображению), артикула (название фото), характеристик (цвет, принт по фото - выбираются из готового списка вариантов), фото (до 3 шт). Описания, цены и пр... менять НЕ НУЖНО.

Общее кол-во товаров для внесения 60 шт (15 расцветок постельного в 4 размерах).

Доп. вопросы, пожалуйста, в личные сообщения.

Ожидаю от вас получить цену за наполнение 1 карточки товара.

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