Разместить фото на сайт

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Закрыт7 заявок516 просмотров

Есть сайт. Без CMS, просто статика html

Там обновился раздел портфолио. Нужно добавить 12 новых объектов в портфолио (в каждом 3-4 фотографии).

Знание html, photohop обязательно.

HTML
5 лет назад
Yuriy_Sh
Юрий 
40 лет
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месяц назад

Заявки фрилансеров

Нурдаулет
 
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