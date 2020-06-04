Добрый день. Необходимо спарсить товары с одного сайта в csv файл (ссылка на картинку, описание, цену, характеристики...).
Разместить фото на сайт
Есть сайт. Без CMS, просто статика html
Там обновился раздел портфолио. Нужно добавить 12 новых объектов в портфолио (в каждом 3-4 фотографии).
Знание html, photohop обязательно.
Заявки фрилансеров
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