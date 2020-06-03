Копипаст, наполнение форума

Нужно наполнять форум темами с другого.

Заголовок (слегка изменяем)

Текст

Картинка (нужно будет сделать скриншот)

Ссылка в хайде (проверяем, не битая ли)

Также выбираем только темы по определенному критерию (наличию 2020 года в заголовке или описании)

От вас стоимость за 100 тем.