Копипаст, наполнение форума

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Закрыт9 заявок453 просмотра

Нужно наполнять форум темами с другого.

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Ссылка в хайде (проверяем, не битая ли)

Также выбираем только темы по определенному критерию (наличию 2020 года в заголовке или описании)

От вас стоимость за 100 тем.

5 лет назад
bratka_panya
Павел 
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Людмила
 
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