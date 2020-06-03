Доработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка395 просмотров

Доработать сайт,оптимизировать,добавить фото,поменять расположение моделей на сайте,дописать описание и размеры(там где их нет)Добавить языки,английский и украинский 

5 лет назад
Siokhin
Андрей 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Любов
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад