Контент менеджер на modx

Добрый день.

Копирайтер написал тексты на сайте и разместил, после проверки слился.............

Допустил следующие ошибки:

Метатеги:

title

description

h1

написал не правильно. – исправлю сам.

Текст:

1. Мало вхождений ключевых слов в заголовки h2-h6

2. Нарушил структуру h2-h6

3. Вставил изображения ссылками на сторонние ресурсы

4. Не указал ссылки в статье на товары из данной категории (в зависимости от ключевых слов указываем товары)

5. Не использовал alt теги

6. Не использовал теги em b strong для ключевых слов.

Задача:

1. Открываем страницу каталога (есть в списке)

2. Заходим в админку на данную страницу и вносим изменения:

- исправляем структуру заголовков

- добавляем заголовки h2 h3 h4 с вхождением ключевых слов

- вставляем ссылки на товары по кол-ву ключевых 2-5 товаров максимум

- прописываем для картинок товаров atl теги (2-5 товаров в зависимости от ключей)

- используем теги em b strong в тексте для оборачивания ключевых слов

- проверяем оптимизацию ключевого слова на странице pr-cy.ru/audit/ и вносим результат в ексель

Работа не сложная но муторная.

Ориентировочно 90 страниц

От кандидата опыт работы с админкой modx

Понимание правил расположения заголовков

Умение работать в встроенном текстовом редакторе и с помощью исходного кода

Умение работать в notepad ++ или другом аналогичном редакторе

Бюджет

Готовность приступить незамедлительно

Пример неправильной статьи: ros-kkm.ru/shop/vesovoe-o...

Пример оптимизированной статьи ros-kkm.ru/shop/pos-monit...