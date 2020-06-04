Требуется заполнить текстом карточки товаров. Тематика — продукты, деликатесы. Информацию необходимо найти в интернете, переработать ее и красиво подать (за исключением состава, пищевой ценности). Некоторую информацию можно запрашивать у меня. Начнем с рыбы. Далее ...
Контент менеджер на modx
Добрый день.
Копирайтер написал тексты на сайте и разместил, после проверки слился.............
Допустил следующие ошибки:
Метатеги:
title
description
h1
написал не правильно. – исправлю сам.
Текст:
1. Мало вхождений ключевых слов в заголовки h2-h6
2. Нарушил структуру h2-h6
3. Вставил изображения ссылками на сторонние ресурсы
4. Не указал ссылки в статье на товары из данной категории (в зависимости от ключевых слов указываем товары)
5. Не использовал alt теги
6. Не использовал теги em b strong для ключевых слов.
Задача:
1. Открываем страницу каталога (есть в списке)
2. Заходим в админку на данную страницу и вносим изменения:
- исправляем структуру заголовков
- добавляем заголовки h2 h3 h4 с вхождением ключевых слов
- вставляем ссылки на товары по кол-ву ключевых 2-5 товаров максимум
- прописываем для картинок товаров atl теги (2-5 товаров в зависимости от ключей)
- используем теги em b strong в тексте для оборачивания ключевых слов
- проверяем оптимизацию ключевого слова на странице pr-cy.ru/audit/ и вносим результат в ексель
Работа не сложная но муторная.
Ориентировочно 90 страниц
От кандидата опыт работы с админкой modx
Понимание правил расположения заголовков
Умение работать в встроенном текстовом редакторе и с помощью исходного кода
Умение работать в notepad ++ или другом аналогичном редакторе
Бюджет
Готовность приступить незамедлительно
Пример неправильной статьи: ros-kkm.ru/shop/vesovoe-o...
Пример оптимизированной статьи ros-kkm.ru/shop/pos-monit...
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