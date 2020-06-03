Copy/paste несколько материалов

Заполнить около 300 позиций в интернет магазине электротоваров на площадке satu.kz. Есть готовая таблица с наименованиями, артикулами производителя и ценами. Производителей всего 2. На каждую позицию нужно: найти продукт на сайте производителя, заполнить наименование по ...