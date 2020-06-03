Требуется заполнить текстом карточки товаров. Тематика — продукты, деликатесы. Информацию необходимо найти в интернете, переработать ее и красиво подать (за исключением состава, пищевой ценности). Некоторую информацию можно запрашивать у меня. Начнем с рыбы. Далее ...
Copy/paste несколько материалов
Необходимо откопипастить несколько материалов (описание выставок).
Все материалы дам.
Что надо:
- зайти на сайт
- заполнить форму
- отправить данные
Заявки фрилансеров
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