lianagavrilova

Лиана Гаврилова lianagavrilova

 
37 летРоссия/Самара
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Я предлагаю услуги: наполнения сайтов, расшифровка аудио и видео записей, служба поддержки, озвучивание, тестирование сайтов и приложений.

Выполняю работы по добавлению, изменению меню, разделов, товаров, текстовой и графической информации, торговые предложения и т.д. на сайтах под управлением разных cms Wordpress, Umi, Bitrix, 1C, OpenCart, Drupal, OsStote, Joomla, aiger и др. Создание и заполнение профилей на яндекс. услугах, гугл бизнес., канала на Дзен. Также работаю с маркетплейсами Беру, Tiu, Авито, Ozon и другие. Ответственна, усидчива, не боюсь монотонной и кропотливой работы. Делаю транскрибацию/расшифровку аудио и видео материала. Делаю базовую сео - оптимизацию сайта, заголовки, дескрипшен, ключевые слова. Час работы - 400 рублей. Работаю удаленно.

Полное портфолио: http://www.free-lance.ru/users/gavrilovaliana/

Резюме на headhanter: http://samara.hh.ru/resume/9d0bfc3cff010e100c0039ed1f794767527841

e-mail - [email protected]

skype: andrejliana

WordPressOpenCartJoomlaDrupalБитриксSEO-оптимизация
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Alexey_
36 летИзраиль
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
3 года назад
Занести товары в магазин на Opencart
Спасибо за отличную работу.
Спасибо за проект, задача поставлена ясно, заказчик на связи, оплата вовремя, рекомендую
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$1
10 баллов
3 года назад
Наполнение интернет-магазина товарами (Битрикс)
Работа выполнена хорошо, в срок. Большое спасибо.
Спасибо за работу, оплата вовремя, коммуникация отличная, рекомендую
Ответный отзыв
guest_15764864760449
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Прайс лист для Сайта Беру.ru
Лиана Выполнила работу на отлично ,цена работ очень радует ,если я знал есть такие люди ,столько денег сэкономил.
Отлично поработали, задача поставлена ясно, коммуникация на высшем уровне, оплата вовремя, спасибо
Ответный отзыв
utkoff
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$19
10 баллов
4 года назад
Разместить тайтлы и дескрипшн на сайте битрикс
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Ответный отзыв
Sekoko
Глеб 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
$8
10 баллов
4 года назад
Администратор сайтов на битрикс
Все сделано точно в срок. Лиана постоянно на связи. Рекомендую как ответственного исполнителя. Будем сотрудничать дальше.
Спасибо за проект, отлично поработали, задача поставлена четко, обратная связь быстрая, с удовольствием поработаю с вами еще.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
8 отзывов
$4/час
от $4от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$4/час
от 1 дня
нет рейтинга