Выполняю работы по добавлению, изменению меню, разделов, товаров, текстовой и графической информации, торговые предложения и т.д. на сайтах под управлением разных cms Wordpress, Umi, Bitrix, 1C, OpenCart, Drupal, OsStote, Joomla, aiger и др. Создание и заполнение профилей на яндекс. услугах, гугл бизнес., канала на Дзен. Также работаю с маркетплейсами Беру, Tiu, Авито, Ozon и другие. Ответственна, усидчива, не боюсь монотонной и кропотливой работы. Делаю транскрибацию/расшифровку аудио и видео материала. Делаю базовую сео - оптимизацию сайта, заголовки, дескрипшен, ключевые слова. Час работы - 400 рублей. Работаю удаленно.
Полное портфолио: http://www.free-lance.ru/users/gavrilovaliana/
Резюме на headhanter: http://samara.hh.ru/resume/9d0bfc3cff010e100c0039ed1f794767527841
e-mail - [email protected]
skype: andrejliana
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