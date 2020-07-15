Прайс лист для Сайта Беру.ru

У нас сайт на ModX. https://ygs.com.ua/ Нужно настроить синхронизацию товаров с сайта поставщика.Как это вижу я. То есть нужен плагин с функцией добавления ссылки из сайта поставщика, в создаваемый товар, чтоб оно парсило все характеристики, ...