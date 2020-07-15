Прайс лист для Сайта Беру.ru

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Завершен1 заявка404 просмотра

Требуется догрузить остальные товары в Каталог сайта Беру.ru

Требуется заполнить Прайс.  Беру.ru

Прошу только знающим приниматься за работу.

С уважением Геннадий.

5 лет назад
guest_15764864760449
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lianagavrilova
Лиана 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад
$3
1 день
Лиана Выполнила работу на отлично ,цена работ очень радует ,если я знал есть такие люди ,столько денег сэкономил.
Отлично поработали, задача поставлена ясно, коммуникация на высшем уровне, оплата вовремя, спасибо

Заявки фрилансеров

lianagavrilova
Лиана 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
5 лет назад