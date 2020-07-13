Нужно качественно заполнить страницы сайта

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Завершен1 заявка223 просмотра

Нужно качественно заполнить страницы сайта 

О нас (Составить Качественное описание нашей деятельности кто мы ? почему именно мы ?)

 Главная (Заполнить блоки предложениями указать что мы предоставляем) 

Политика конфиденциальности - 150-200  слов 

(Статья о хранении персональных данных)

И редактирование нашего материала 

На сайте после совершения сделки участники получают контрак на подтверждение проведении операции скриншот донного контракта прикреплён

нужно правельно составить контракт 

На сайте : prostart-up.ru

5 лет назад
smette
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Dobryj-Kot
Тимур 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Быстро , качественно , работой очень доволен ! Рекомендую!
Отличный заказчик. Первый раз вижу, чтобы отвечали так быстро - благодаря этому работа не застаивается. Вовремя получаю пояснения, ответы на вопросы и быстрее выполняю заказ.

Заявки фрилансеров

Dobryj-Kot
Тимур 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад