Сайт на битриксе. Необходимо создать страницу, исправить ошибки на нескольких страницах (не редактируются, нельзя добавить текст и фотографии), добавить фотографии на 14 страниц в слайдер. Фотографии уже рассортированы по группам в медиатеке (около 80 фотографий). ...
Нужно качественно заполнить страницы сайта
Нужно качественно заполнить страницы сайта
О нас (Составить Качественное описание нашей деятельности кто мы ? почему именно мы ?)
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И редактирование нашего материала
На сайте после совершения сделки участники получают контрак на подтверждение проведении операции скриншот донного контракта прикреплён
нужно правельно составить контракт
На сайте : prostart-up.ru
Выбранный исполнитель
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