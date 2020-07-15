Прописать title,description,keywords в вордпресс

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Завершен4 заявки254 просмотра

Нужно из вебархива (старой версии сайта) скопировать старые мета теги и внести в новый движок на wp

Количество записей 150-160

Пишите цену и сроки

WordPress
5 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$11
1 день
Escrow
Заказывала Алексею перенос title и description со старого сайта на новый. Работа сделана в срок, все нюансы обсуждались. Работой довольна. Рекомендую.
Четкая задача, быстрая оплата! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Константин
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Наталина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
4 отзыва
5 лет назад
osi-pov
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
13 минут назад
57 отзывов
5 лет назад
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