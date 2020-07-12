Сайт написан на самописной CMS. Требуется разместить в футере логотип Виза, Мастеркард, Пейкипер, Мир, как это сделано в футере тут http://onmacabim-israel.ru/
Выкачать аудио и загрузить на яндекс дискк
Необходимо скачать список аудио (аудио книги) и залить на яндекс диск. Список примерно из 100 аудио. Скачивать нужно с разных сервисов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
веб мастера, контент менеджера для размещения контента на сайт. Объем 50 страниц. - подбор картинок - оформление HTML CSS, готовые блоки. Нужно уметь ими пользоваться. мы ищем: - чувство вкуса ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Описание, название , фото и характеристика Поля характеристики по атрибутам просто. Описание текстом А цену надо брать с файлика (пришлю) Цена вип + 20%, а то прайс от поставщика, надо поставить цену ...Завершен5 лет назад
Необходимо с одного сайта скопировать текст статьи, дату создания и изображение и перенсти на другой сайт сделанный на wordpress всего около 200 статей Текст простой, верстка не нужнаНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо скопировать 20 страниц (на разных языках) и доработать их в соответствии с требованиями. Напишите слово "Арбитраж" в начале свое предложения, чтобы я понимал, что вы действительно заинтересованы в проекте и прочитали ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1
в настенных первые 5 фото не те. Только главное фото не то Текст закладки «Сервис» находится:Админка > Blocks > Product Size Guide Закладка активирована:Админка > Внешний вид> Theme OptionsПункт: Global Product Custom Tab Titl ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно разместить отзыв в плей маркете - отзыв пришлю - стоимость 40 рубЗавершен5 лет назад
посчитать количество позиций товаров в эксель файлеЗавершен5 лет назад
Всем привет. Для нашего сайта Джили24 нужен человек, который сможет заполнить информационным блоком карточки товаров,а именно, характеристики определенной группы товаров (большинство характеристик мы дадим, но будут и такие где нужно в интернете поискать), а так ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
Вакансия актуальна для Киева, так как нужно вначале встретиться и согласовать детали наполнения у нас в офисе. Требуется занести товары на сайт (cms magento). Опыт работы с движком Magento - обязателен! ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт5 лет назад