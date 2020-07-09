Заполнить карточки товаров

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Закрыт20 заявок1096 просмотров

Всем привет. Для нашего сайта Джили24 нужен человек, который сможет заполнить информационным блоком карточки товаров,а именно, характеристики определенной группы товаров (большинство характеристик мы дадим, но будут и такие где нужно в интернете поискать), а так же около 200 символом продаваемого уникального текста. Пример товара https://geely24.com.ua/zapchast_amortizator-zadnij-levyj-eu-mogen-gaz/ Товаров очень много, ищем исполнителя на долгосрочную работу. 

5 лет назад
Geely24TM
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