Заполнить карточки товаров

Всем привет. Для нашего сайта Джили24 нужен человек, который сможет заполнить информационным блоком карточки товаров,а именно, характеристики определенной группы товаров (большинство характеристик мы дадим, но будут и такие где нужно в интернете поискать), а так же около 200 символом продаваемого уникального текста. Пример товара https://geely24.com.ua/zapchast_amortizator-zadnij-levyj-eu-mogen-gaz/ Товаров очень много, ищем исполнителя на долгосрочную работу.