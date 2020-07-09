Необходимо сделать карточки товаров на Беру.ру (в exel), около 3000 SKU. стоимость - 5 рублей срок максимум 2 недели
Продвижение и настройка ютюб канала!
Добрый день!
Тема канала:обзор автомобилей!(специализация помощь в покупке авто!)
Что нужно:
-Сделать банер канала!
-подготовить видеоролики к выкладке!
Заявки фрилансеров
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