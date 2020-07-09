Продвижение и настройка ютюб канала!

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Закрыт5 заявок346 просмотров

Добрый день!

Тема канала:обзор автомобилей!(специализация помощь в покупке авто!)

Что нужно:

-Сделать банер канала!

-подготовить видеоролики к выкладке!

5 лет назад
guest_15942805527297
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

Элина
 
24 года
5 лет в сервисе
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Михаил
 
24 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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Виктор
 
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5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
36 лет
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5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
25 лет
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5 лет назад
5 лет назад