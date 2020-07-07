Услуги контент-менеджера

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Закрыт27 заявок624 просмотра

Нужно проресерчить несколько сайтов, отобрать продукты по заданному критерию (например, только красные платья) и рассортировать полученную информацию в таблицу. На каждый продукт заполняется:

- название продукта

- цена

- урл 

- отдельно сохранить картинку товара

Всего нужно в таблице сохранить порядка 150-200 таких строк.

В заявке указывайте стоимость и сроки за полностью заполненную таблицу на 200 строк. Спасибо.

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