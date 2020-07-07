Сайт на Shopify

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Закрытнет заявок310 просмотров

Добрый день!

1. Установить партнерскую программу со следующими условиями – с каждого купленного клиентом товаром партнер получает 30%, которые конвертируются в пункты, на которые возможно приобрести товары из нашего магазина.

2. Заменить выделенную кнопку (см. прикрепленный файл) на кнопку "купить"

3. Заменить выделенную надпись на "Pre-order (delivery up to 20 days)"

4. Проверить чтобы языки были настроены верно (английский и русский)

Shopify
5 лет назад
guest_15941124045094
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров