Сайт на Shopify

Добрый день!

1. Установить партнерскую программу со следующими условиями – с каждого купленного клиентом товаром партнер получает 30%, которые конвертируются в пункты, на которые возможно приобрести товары из нашего магазина.

2. Заменить выделенную кнопку (см. прикрепленный файл) на кнопку "купить"

3. Заменить выделенную надпись на "Pre-order (delivery up to 20 days)"

4. Проверить чтобы языки были настроены верно (английский и русский)