Парсинг товаров с сайта

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Закрыт7 заявок436 просмотров

Необходимо спарсить товары с сайта и загрузить на новый сайт на wordpress. Пример карточки товара для парсинга - https://prnt.sc/tckx3g

WordPress
5 лет назад
twain575
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