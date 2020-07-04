Наполнение сайта каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок538 просмотров

Необходимо актуализировать данные о товарах в каталоге - фото - характеристики - цены - 2,5 руб проверенная и обновленная позиция

 Приступить необходимо сразу.

5 лет назад
ivan2017
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Лиана
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Наталия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
1 отзыв
5 лет назад
Олександр
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
46 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
Тереза
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Любовь
 
42 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Вова
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Вениамин
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктор
 
62 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
5 лет назад
Юлия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Лиана
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад