Спарсить товары в интернет магазин на opencart

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Закрыт3 заявки337 просмотров

Необходимо спарсить товары с 10 интернет магазинов + загрузить в наш магазин на опенкарт.

Сайты турецкие, переводим спарсенные таблицы сами.

Практически все сайты с авторизацией

Список сайтов ниже

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pkek699YIxxP0E1biS9uILfaJ_mL5yAw7LBQmB01TkE/edit#gid=0

Так же есть еще + 10 похожих магазинов которые тоже нужно спарсить

От вас срок + цена. Есть вариант сделать работу на встроенном модуле опенкарта simplepars.top (уже приобретен и поставлен)

Opencart
5 лет назад
ivan2017
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