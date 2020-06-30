Разместить отзывы на гугле

Доброго дня, Нужно разместить на авито обьявление на 1 неделю, сфера услуг, и переслать контакты обратившихся. Оплата 25 руб за контакт
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Нужно разместить много отзывов на Гугл картах с разных аккаунтов - сделать работу сегодня - один отзыв 20 руб
Заявки фрилансеров
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