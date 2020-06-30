Разместить отзывы на гугле

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Закрыт10 заявок473 просмотра

Нужно разместить много отзывов на Гугл картах с разных аккаунтов - сделать работу сегодня - один отзыв 20 руб 

5 лет назад
admin2552
Кирилл 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Ксения
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Инна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
Балу
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Валерия
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марианна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
26 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад