Доброго дня, Нужно разместить на авито обьявление на 1 неделю, сфера услуг, и переслать контакты обратившихся. Оплата 25 руб за контакт
Доработка сайта на Netcat
Есть сайт http://www.avtovorota-ufa.ru/ на Netcat 5.8.0. На сайт нужно добавить товары, карточку товара, корзину. Основная задача попасть в Яндекс Маркет с учётом требований Яндекса.
Добавить нужно около 220 товаров.
Заявки фрилансеров
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