Доработка сайта на Netcat

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки384 просмотра

Есть сайт http://www.avtovorota-ufa.ru/ на Netcat 5.8.0. На сайт нужно добавить товары, карточку товара, корзину. Основная задача попасть в Яндекс Маркет с учётом требований Яндекса.

Добавить нужно около 220 товаров.

5 лет назад
BulatFBR
Булат 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Эдгар
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад