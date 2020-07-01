Доброго дня, Нужно разместить на авито обьявление на 1 неделю, сфера услуг, и переслать контакты обратившихся. Оплата 25 руб за контакт
Разместить 200 товаров PromUA
Доброго времени суток.
Есть гугл таблица https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OxhSWp0PBvwEbvLOuHfyJfC553yLmc4r-fr_0WM_xE4/edit?usp=sharing
в ней есть фото, название товара, разновидность (как артикул).
наш сайт сделан на базе Prom.ua, нужно зайти в личный кабинет и опубликовать 200 товаров.
требования к заданию:
1) называть товары нужно так: "отвёртка крестовая Old Master 18 см". потому что в прайсе может быть написано так: "отвёртка 18 см". То есть, пишем вид товара (напр. отвертка), потом подвид (крестовая), название нашего бренда (только один бренд Old Master) и особенность, уникальность товара (18 см).
2) базовое описание товара берем из интернета (постарайтесь сделать более-менее уникальным, и на 100% понятным).
3) Проставить в каждую карточку товара 2 цены - розница и опт.
4) Многие товары из прайса с разновидностями (разные размеры, диаметр, длина и тд). Их нужно занести по этой логике - родительская карточка товара и её разновидности. Разновидности не создавать отдельными карточками товаров, а создать отдельными артикулами.
5) вписать поисковые запросы (ключи) + выбрать нужную категорию сайта (что поможет пользователям найти товар) https://prnt.sc/t6e93s
6) Заполнить базовые характеристики товара. Основные, без фанатизма. На примере крестовой отвёртки: бренд, страна производства, сама характеристика - "крестовая", её размеры (если таковые указаны в прайсе).
7) Загрузить фото в карточку товара после создания окончательной версии названия + проставить также название товара в описании фото.
Выбранный исполнитель
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