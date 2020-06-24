Размещение отзыва

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Закрыт25 заявок518 просмотров

Требуется разместить отзыв на площадке Otzovik com ( все подробности напишу в переписке ). 

5 лет назад
guest_15930021623889
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алла
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алена
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Макс
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лиза
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алла
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Инна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
5 лет назад
Артур
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Марина
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Вероника
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Любовь
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Айгуль
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Элеонора
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сухроб
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Валентина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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