У кого есть безлимитный аккаунт на платных фотостоках. Необходимо найти и скачать фото самолетов по заданному списку названий. Список из ~60 самолетов, по каждому из них необходимо найти и скачать 10-15 фото. ...
Размещение отзыва
Требуется разместить отзыв на площадке Otzovik com ( все подробности напишу в переписке ).
Заявки фрилансеров
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