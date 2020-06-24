Найти настольную игру

$7
  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка366 просмотров

Найти в Москве настольную игру Know how.

Есть два вида для детей и для взрослых, нужно найти для взрослых.

Обзвонить магазины и найти где есть в наличии, контакты передать мне.

Картинку с обложкой игры приложил.

5 лет назад
guest_15929482111055
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад

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