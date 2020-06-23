Размещение отзывов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок347 просмотров

Нужно разместить пару отзывов (о формате отзывов, пишите в личные сообщения) на отзовик ком по данной организации https://otzovik.com/reviews/lechebno-profilakticheskoe_uchrezhdenie_3_russia_sankt-peterburg/.  Писать отзывы на основе отзывов указанных ранее по этой организации в интернете на различных других площадках. 

5 лет назад
guest_15929184570313
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Заявки фрилансеров

Анастасия
 
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