Опубликовать отзывы

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Закрыт11 заявок564 просмотра

необходимо разместить отзывы в течение месяца на различных ресурсах (яндекс, гугл, irecomender, otzovic и т.д.).Всего 100 отзывов, оплата за каждый опубликованный и пройденный модерацию.

Прошу прислать примеры работ (через какие сервисы работаете) (дополнить описание)

необходимо разместить отзывы в течение месяца на различных ресурсах (яндекс, гугл, irecomender, otzovic и т.д.).

Всего 100 отзывов, оплата за каждый опубликованный и пройденный модерацию.

Прошу прислать примеры работ (через какие сервисы работаете) (дополнить описание)

5 лет назад
guest_1592911900367
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ирина
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Айгуль
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Родион
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Федор
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Олег
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
51 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад