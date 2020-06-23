Опубликовать отзывы

необходимо разместить отзывы в течение месяца на различных ресурсах (яндекс, гугл, irecomender, otzovic и т.д.).Всего 100 отзывов, оплата за каждый опубликованный и пройденный модерацию.

Прошу прислать примеры работ (через какие сервисы работаете) (дополнить описание)

необходимо разместить отзывы в течение месяца на различных ресурсах (яндекс, гугл, irecomender, otzovic и т.д.).

Всего 100 отзывов, оплата за каждый опубликованный и пройденный модерацию.

Прошу прислать примеры работ (через какие сервисы работаете) (дополнить описание)