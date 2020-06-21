Нужно оставить отзыв на сайте авито. Оплата 50р за отзыв.

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Справится любой хватит даже пару предложений переписки. Все тексты отзывов скину Вам. оплата сразу после публикации отзыва.