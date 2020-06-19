Подбор карточек для магазина Xiaomi (Opencart 3)

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт18 заявок620 просмотров

По заданиям заказчика подбирать карточки: 

модели, характеристики, фото

и загружать на сайт

unitstore.ru

Opencart
5 лет назад
katlancer
Павел 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Артур
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Карина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
5 лет назад
Алёна
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
14 часов назад
564 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Маргарита
 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 отзывов
5 лет назад
Алла
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
57 отзывов
5 лет назад
Лучший контент-менеджер апреля
ТОП-5
Наполнение сайтов
Анна
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
99 отзывов
5 лет назад
Лиана
 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад
8 отзывов
5 лет назад
Владислав
 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Даниил
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Костя
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Заполнение карточек товаров в 1С УТ

    Задача - заполнить 7 тысяч карточек в месяц. Одна карточка = описание (копипаст), 3-5 фото на белом фоне, 4-5 характеристик. Всю инфу брать с официальных сайтов.  Пишите стоимость за одну карточку, не ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Копирайт

    Требуется менеджер для добавления карточек товаров на сайт.  Автоэлектроника! (группа товара - штатные магнитолы), пожалуйста, пишите те кто в этом разбирается!!! Есть прайс-лист по которому нужно работать (описание в нём,фото с брать другого сайта). ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполенениме сайта

    Нужно наполнение сайта, тематика - футбольная атрибутика, сейчас около 1000 карточек товаров. Нужно: 1) отредактировать наименование на двух языках (в некоторых картах есть только на одном языке); 2) сделать описание на двух языках; 3) meta-description; 4) подвязать характеристики Стоимость работы ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Наполнение сайта-каталога

    $130

    Наполнить сайт по таблице. Около 300 позиций всего.  Сайт http://garmony24.beget.tech/ Пример готовой позиции  http://garmony24.beget.tech/katalog/neyroreabilitatsiya/stabilometriya/stabilometricheskiy-kompleks-biokinekt/ Цена с бюджете за 300 шт.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Отредактировать карточки отелей

    $10

    Направление: Санатории, Профилактории СНГНеобходимо заполнять/корректировать карточки (профили) санаториев на сайте. Часть данных мы вам предоставляем – другую часть, вы будете самостоятельно находить в открытых источниках. От вас нужна грамотность и внимательность, ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Лендинги на конструкторе

    Нужен человек с опытом создания лендингов на конструкторах.  Лендинги нужны простые, но с разными шаблонами, не похожие друг на друга (100 штук). Инструкция по созданию есть, из нюансов - необходимо брать картинки из ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разместить 10-15 объявлений на площадках в интернете

    разместить 10-15 объявлений с фото на тематических площадках, – - отчёт в googleтаблице: дата/ссылка на площадку/скрин объявления. Примеробъявления: Ремонт колес - не найдешь погорячее! Найденылучшие условия на ремонт колес ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Выкладка товаров в магазин

    $286

    Добрый день, короче есть интернет магазин, от вас нужно: 1)Вникнуть в работу. 2)Скачать материал из яндекс диска Рассмотрю людей и без опыта работы, главное желание работать и зарабатывать Товаров относительно не ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад