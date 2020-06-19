Задача - заполнить 7 тысяч карточек в месяц. Одна карточка = описание (копипаст), 3-5 фото на белом фоне, 4-5 характеристик. Всю инфу брать с официальных сайтов. Пишите стоимость за одну карточку, не ...
Подбор карточек для магазина Xiaomi (Opencart 3)
По заданиям заказчика подбирать карточки:
модели, характеристики, фото
и загружать на сайт
Заявки фрилансеров
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