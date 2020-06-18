Наполенениме сайта

Нужно наполнение сайта, тематика - футбольная атрибутика, сейчас около 1000 карточек товаров. Нужно: 1) отредактировать наименование на двух языках (в некоторых картах есть только на одном языке); 2) сделать описание на двух языках; 3) meta-description; 4) подвязать характеристики Стоимость работы обсуждается.