Найти 100 мастеров на сайте "Ярмарка Мастеров"

Я ищу мастеров пенсионного возраста в разных категориях.

Категории выбираю в следующих разделах: Аксессуары (кроме категорий Носки и Береты), Активный отдых (кроме Игровый площадки, Качели, Лодки и каноэ, Шведские стенки), Для дома и интерьера, Товары для малышей, Сумки и аксессуары, Украшения, Текстиль, Посуда, Картины и панно, Сувениры и подарки, Куклы и игрушки, Канцелярские товары, Музыкальные инструменты, Русский стиль.

Для каждой категории найти не более 10 мастеров. Мне не нужен список из 100 мастеров, которые делают только посуду или только шьют кукол. Выбирайте разных мастеров.

Как проводить отбор:

1.Заходите на сайт "Ярмарка Мастеров"

2.Заходите в раздел "Каталог товаров"

3.Выбираете категорию (например, Картины и панно)

4.Выбираете подкатегорию (например, Картины)

И далее начинается ручной перебор. Я открываю картины тех мастеров, у кого указаны имена. Корпоративные названия не подходят и названия студий не подходят. Примеры названий студий и компаний, которые не приму в качестве результата отбора: KATYA's studio, Eska, Просто коты, Мастерская рисования, Интерьерная живопись.

На первой страницы представлены работы Дины Галлямовой, Галины, Марины, Ирины Глущенко. Вот в эти профили я зайду и посмотрю, есть ли фото мастера, по которому я предположу возраст. Ни одна из них не похожа на пенсионерку, поэтому ищу дальше.

Немного полистав работы, я увидела картину, которую сделал мастер Павел Николаев (https://www.livemaster.ru/item/2497587-kartiny-i-panno-angel-s-tsvetkom-2-avtorskaya-pechat). Открываю страницу этой картину и ищу мастера. У него есть фото и по нему видно, что этот человек уже мог достичь пенсионного возраста. Он мне подходит, заношу его профиль в таблицу в категорию "Картины".

В итоге я хочу получить список в виде таблицу. В таблице в строках по горизонтали укажите категорию товаров, а в ячейках по вертикали под названием категории укажите профили мастеров.