Доработки и наполнение сайта на Тильде

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт12 заявок650 просмотров

Нужно:

Создать разделы каталога

Распределить в них товары

Создать страницы с товарами

Создать футер меню и отдельные меню на страницах

Tilda
5 лет назад
go-travkin
Григорий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Мадина
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Комаров
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Анна
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владимир
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Юлия
 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
44 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Оксан
 
43 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елена
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад