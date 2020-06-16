1. Добавить новые страницы, наполнение шаблонное через ACF. Нужно выбрать те страницы которые ещё не сделаны и создать их. 2. В шаблон страниц нужно добавить новые блоки: прайс, услуги. Жирный бонус, ...
Доработки и наполнение сайта на Тильде
Нужно:
Создать разделы каталога
Распределить в них товары
Создать страницы с товарами
Создать футер меню и отдельные меню на страницах
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